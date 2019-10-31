Обстоятельства жуткого преступления выясняют следователи и эксперты. Мужчина подозревается в убийстве собственной жены. Как рассказали в Следственном комитете, расправе предшествовал конфликт. На какой почве он произошел, уточняется, но, вероятнее всего, одним из катализаторов стал алкоголь. Известно, что супруги провели вечер за совместным застольем. А после конфликт перерос в драку, победителем из которой вышел представитель сильного пола.



Как отметили в Следственном комитете, в момент преступления мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении 66-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. В СК отметили, что ранее мужчина к уголовной и административной ответственности не привлекался.