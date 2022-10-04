Мужчина подстрелил товарища на охоте в Дубровенском районе - инцидент пытались скрыть

Случайно подстрелил товарища - оба этот факт попытались скрыть. Следствие разбирается в обстоятельствах инцидента на охоте в Дубровенском районе. Фигурант уголовного дела, а оно возбуждено прокурором по статье "Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности", - 61-летний мужчина.



По данным СК, 20 сентября медики сообщили в милицию о том, что в больницу с огнестрельным ранением попал пациент 38 лет. Тот пояснил, что выстрелил в себя сам. Однако правоохранители, узнав о месте и характере травмы, в эту легенду не поверили, стали проверять другие версии произошедшего и вышли на подозреваемого. С фигурантом уже провели проверку показаний на месте, где он рассказал обстоятельства инцидента. Со слов мужчины, во время охоты в тепловизоре он заметил неясный силуэт. Будучи уверенным, что приятель ждет в машине, охотник нажал на курок. После случившегося старший мужчина доставил раненого друга в госпиталь, и оттуда уехал.



Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:

Следователи установили, что мужчина имел зарегистрированное оружие и необходимые документы для охоты. В настоящее время потерпевший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Расследование уголовного дела продолжается.

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