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Мужчина погиб от удара током в Брестском районе

В Брестском районе мужчина погиб от удара током. Предварительно установлено, что накануне в садовом товариществе "Колосок" на улице Журавецкой 45-летний мужчина выгружал смесь из бетономешалки.

Во время работ стрела бетоносмесителя коснулась высоковольтных проводов. Так как мужчина держался за автомобиль рукой, он получил смертельный удар током. Все обстоятельства будут установлены сотрудниками Следственного комитета в ходе проверки.

Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим смертельному травмированию рабочего.

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