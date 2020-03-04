Мужчина получил ожоги во время работы в гараже

Получил ожоги во время ремонта. Такова предварительная версия ЧП в Мстиславском районе. 30-летний мужчина сам обратился к медикам за помощью с ожогами. О происшествии в МЧС сообщили уже сами врачи. Выяснилось, что потерпевший использовал горючие материалы во время работ в гараже. Видимо, из-за неосторожности самого мужчины аэрозоль из баллона и вспыхнул. Предполагается, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения.