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Мужчина получил ожоги во время работы в гараже
Получил ожоги во время ремонта. Такова предварительная версия ЧП в Мстиславском районе. 30-летний мужчина сам обратился к медикам за помощью с ожогами. О происшествии в МЧС сообщили уже сами врачи. Выяснилось, что потерпевший использовал горючие материалы во время работ в гараже. Видимо, из-за неосторожности самого мужчины аэрозоль из баллона и вспыхнул. Предполагается, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения.
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