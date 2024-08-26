Мужчина пошел плавать и утонул, ребенок играл и застрял в решетке, сосед выбросил окурок и устроил пожар - обзор ЧП

О событиях по линии спасателей в материале Елизаветы Лакотко.

Ночной пожар едва не стоил жизни мужчине из Слонимского района. Погорелец проснулся от запаха дыма, покинул жилище и попросил соседей позвонить в МЧС. Спасатели дом потушили, однако от него практически ничего не осталось. По предварительной версии, к огненному ЧП привела непотушенная сигарета.

Аналогичная причина (непотушенная сигарета) – виновница возгорания и в Волковысском районе. Она спровоцировала пожар на балконе квартиры. На момент инцидента дома никого не было. Предполагается, что тлеющий окурок выбросил из окна верхних этажей кто-то из жильцов, он упал к соседям.

А в Могилевском районе огнем оказалось охвачено поле зерновых культур. В день пожара уборочная не проводилась, техники в данной локации также не было. В результате ЧП спасено 17 гектаров пшеницы, гектар - уничтожен.

Частный дом полыхал в Могилеве. Хозяин жилища находился на улице, внутри был его брат. Тело мужчины обнаружили огнеборцы во время тушения пожара. Известно, что накануне несчастного случая родственники выпивали и курили.

В Глуске на реке Птичь утонул человек. По словам очевидцев, мужчина утром пришел к водоему, встретил знакомого, что стало поводом выпить. После употребления алкоголя один приятель ушел, второй пошел плавать. Сообщается, что место не было оборудовано для купания.