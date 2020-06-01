Покупал, привозил и сбывал. Сегодня суд вынес приговор обвиняемому по третьей и четвертой части наркостатьи. По данным следствия, с марта 2018 года по сентябрь 2019 мужчина приобретал партии дурманов в Смоленской области и привозил в Беларусь. Потом фасовал товар на дозы и реализовывал через закладки по всей стране. Оперативники изъяли свыше 250 граммов различных наркотиков. Кроме того, установлено, что фигурант оборудовал свыше тысячи тайников с отравой.

Обвиняемому 37 лет, у него есть семья и маленький ребенок, поэтому он не хотел попасть в кадр. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



