Мужчина спас кота, оказавшегося на хрупком льду

Спасение кота - миссия выполнима. Небезразличие плюс смекалка равно успешная спасательная операция для животного, попавшего в беду. На записи виден хрупкий лед, на котором потерянный испуганный кот, и его спаситель, пытавшийся создать импровизированный лифт - коробку на веревке. Благо Рыжик не растерялся и практически сразу запрыгнул в свою спасательную шлюпку.