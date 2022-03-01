3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Мужчина спас кота, оказавшегося на хрупком льду
Спасение кота - миссия выполнима. Небезразличие плюс смекалка равно успешная спасательная операция для животного, попавшего в беду. На записи виден хрупкий лед, на котором потерянный испуганный кот, и его спаситель, пытавшийся создать импровизированный лифт - коробку на веревке. Благо Рыжик не растерялся и практически сразу запрыгнул в свою спасательную шлюпку.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов