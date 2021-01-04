Мужчина спас своего коллегу на пожаре в Брестском районе

Инцидент случился в деревне Вельямовичи на улице Советской. Когда к месту вызова приехали спасатели, дом горел открытым пламенем, а кровля частично обрушилась. По информации МЧС, проживавшего в доме квартиросъемщика спас его товарищ по работе. Погорелец доставлен в больницу с отравлением продуктами горения. Пожар был локализован и ликвидирован спасателями. В результате инцидента уничтожена кровля, повреждено перекрытие, внутренняя отделка и имущество в доме. Его причина устанавливается.