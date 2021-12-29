Добраться домой любыми путями - мужчина в Ляховичах угнал автобус. Об этом в милицию сообщила диспетчер автостанции. Позже стало известно: около полуночи фигурант проходил по территории и зашел в один из автобусов, вскоре транспорт тронулся в сторону Барановичей. Злоумышленника задержали сыщики, им оказался 27-летний житель Дзержинского района, ранее он был судим. Автобус обнаружили на одной из улиц Дзержинска. Мужчина объяснил: мол, в тот день он приехал к другу в Ляховичи, вместе компаньоны выпивали, а потом местный житель ушел. Тогда гость и решил вернуться домой. Однако ближайший автобус был только утром, тогда фигурант нашел выход - добираться сам. Он открыл автобус, который был на парковке, нашел в салоне ключи и отправился в путь. В прошлом году мужчина был лишен прав за пьяную поездку, имел проблемы с законом и по уголовной линии. Сейчас возбуждено уголовное дело.

