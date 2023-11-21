Мужчина вынес из магазина в Минске меховое изделие стоимостью свыше 4,5 тыс. рублей

Как выяснилось, в состоянии алкогольного опьянения он зашел в отдел одежды для женщин, где схватил накидку из меха норки. Ее жулик спрятал под куртку и вынес. Добычу он отнес к приятелю и планировал продать, но не успел, так как егозадержали оперативники.