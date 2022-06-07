Мужчина выращивал коноплю в квартире матери в Жодино

Незаконная ботаника дома у матери - квадратные метры мужчина оборудовал под плантацию конопли. 35-летнего агронома задержали сотрудники милиции. Запрещенную траву он выращивал в квартире матери в Жодино. Позже результаты его трудов оценили уже правоохранители.