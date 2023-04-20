Мужчину придавило машиной на автостоянке в Минске

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели мужчины в Минске. По информации СК, погибшего насмерть придавило автомобилем во время ремонта.

Накануне днем правоохранителям поступило сообщение, что на автомобильной парковке обнаружено тело 26-летнего минчанина. Со слов его друга, погибший ремонтировал подвеску автомобиля, подняв его при помощи домкратов. Во время ремонта машина соскочила с опоры и придавила молодого человека. От полученных травм он скончался.