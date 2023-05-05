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Мужчину с автоматом и пистолетом задержали в одном из общежитий Бреста
В общежитии задержан мужчина с автоматом и пистолетом. В Бресте вахтер вызвала милицию, когда увидела расчехленное оружие. Проходя мимо вахтеров, посетитель стал угрожать женщинам.
Позже выяснилось, что оружие пневматическое, 41-летний мужчина задержан, его действиям дается правовая оценка. Оказалось, что он утром с таким снаряжением пришел в общежитие к своей знакомой. А когда та ушла на работу, решил продемонстрировать свои вещи.
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