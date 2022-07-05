И себе, и друзьям, и про запас… Таким образом распоряжались служебным топливом персонажи сей истории. Несколько водителей столичных предприятий - названия в интересах следствия не разглашаются - иногда сами приезжали на заправку и заливали горючее в бак личного авто. Если резервуар был полон, то излишками наполняли еще и канистры, а порой давали попользоваться топливной картой своим знакомым. В общей сложности мужчины присвоили 2 000 литров дизеля на общую сумму не менее 3 500 рублей.