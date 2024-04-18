Перекрыт канал поставки наркотиков в Беларусь. Спецоперацию провели сотрудники наркоконтроля совместно с пограничниками. По информации МВД, при попытке въезда в страну был задержан 29-летний житель Логойского района. В его автомобиле обнаружен 1 кг мефедрона и более килограмма гашиша. Наркотики были спрятаны в музыкальной колонке.

Как сообщали в Госпогранкомитете, подозрительную музыкальную колонку пограничный наряд обнаружил в пункте пропуска "Брест". Помогла служебная собака. Как выяснилось, перевозившие колонку-тайник брестчане выполняли заказ 29-летнего минчанина, который неоднократно покупал запрещенные вещества через интернет в Польше. Соучастники организатора канала на территории соседней страны фасовали наркотики и прятали их в бытовую технику или в продукты.



В последующем минчанин получал посылку и вместе с пособником делал закладки. Синдикат занимался продажей гашиша, ЛСД, экстази, амфетамина и других опасных веществ. На этот раз наркотики дилеры планировали распространять в Минском районе через даркнет-площадку. Пограничники задержали организаторов и пособников преступной деятельности. В отношении них возбуждены уголовные дела за незаконное перемещение наркотиков через границу и их нелегальный оборот.