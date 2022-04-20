МВД: 13 потребителей и сбытчиков психотропов задержаны в Жлобине

13 человек задержаны в Жлобине. Как говорят в МВД, это потребители и сбытчики психотропов. Масштабная операция прошла в начале февраля, сейчас рассказали подробности. Оперативники работали при силовой поддержке ОМОН - задержания проходили одномоментно по различным адресам. В руках правоохранителей оказались жители Жлобина и его окрестностей, в том числе и двое покупателей наркозелья из Рогачевского района. Две из них девушки. Тогда же стало известно, что к организации сети разовых и оптовых закладок может быть причастен 21-летний неработающий гомельчанин. Молодого человека тоже взяли. Как оказалось, он оборудовал схроны не только в Жлобинском, но в Мозырском и Гомельском районах.