ЧПЗона X

МВД Беларуси: более 50 человек стали жертвами мошенников при оплате коммунальных услуг

Более 50 человек обратились в милицию после оплаты коммунальных платежей через интернет. Посетители переходили на поддельные страницы, которые визуально схожи с сайтами банков. Деньги списывались со счета после того, как были введены данные карты, но при этом коммунальные платежи не оплачивались.

Граждане не использовали мобильное приложение, а искали сайт в интернете. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено более двадцати сайтов, схожих с банковскими, но работающих на злоумышленников. Указанные ресурсы были заблокированы.
Александр Рингевич, заместитель начальника ГУПК МВД Беларусь

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все