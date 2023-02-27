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МВД Беларуси: более 50 человек стали жертвами мошенников при оплате коммунальных услуг
Более 50 человек обратились в милицию после оплаты коммунальных платежей через интернет. Посетители переходили на поддельные страницы, которые визуально схожи с сайтами банков. Деньги списывались со счета после того, как были введены данные карты, но при этом коммунальные платежи не оплачивались.
Граждане не использовали мобильное приложение, а искали сайт в интернете. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено более двадцати сайтов, схожих с банковскими, но работающих на злоумышленников. Указанные ресурсы были заблокированы.
Фото:pixabay.com
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