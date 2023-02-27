МВД Беларуси: более 50 человек стали жертвами мошенников при оплате коммунальных услуг

Более 50 человек обратились в милицию после оплаты коммунальных платежей через интернет. Посетители переходили на поддельные страницы, которые визуально схожи с сайтами банков. Деньги списывались со счета после того, как были введены данные карты, но при этом коммунальные платежи не оплачивались.