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МВД Беларуси: За взятки задержан один из топ-менеджеров строительной организации

За взятки задержан один из топ-менеджеров строительной организации. Как сообщает МВД, взяли фигуранта оперативники БЭП.

Установлено, что 37-летний заместитель гендиректора одного из ДСК оказывал содействие коммерческим строительным организациям на территории Минска и Могилева. За свою помощь - заключение договоров на поставку стройматериалов, производство монтажных работ и своевременную оплату - получал вознаграждения. Всего за год задержанный "заработал" около 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере.

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