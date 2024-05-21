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МВД Беларуси: За взятки задержан один из топ-менеджеров строительной организации
За взятки задержан один из топ-менеджеров строительной организации. Как сообщает МВД, взяли фигуранта оперативники БЭП.
Установлено, что 37-летний заместитель гендиректора одного из ДСК оказывал содействие коммерческим строительным организациям на территории Минска и Могилева. За свою помощь - заключение договоров на поставку стройматериалов, производство монтажных работ и своевременную оплату - получал вознаграждения. Всего за год задержанный "заработал" около 100 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере.
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