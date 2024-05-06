В преддверии больших выходных МВД предупреждает об опасности флэтов и вписок

В преддверии больших выходных правоохранители предупреждают об опасности так называемых флэтов и вписок. На сленге подростков это вечеринки, которые они устраивают в чьей-то квартире. Как показывает практика, такие встречи не обходятся без алкоголя, сигарет и даже наркотиков. Часто компании состоят из незнакомых между собой гостей, молодежь находит друг друга через социальные сети. Стоит ли говорить, что такой отдых приводит к трагическим последствиям. В прошлом году в Светлогорске на флэте парень выпрыгнул из окна квартиры на 9-м этаже. А несколько недель назад в Гомельском районе 16-летную девушку после вечеринки доставили в реанимацию с переломом костей черепа.