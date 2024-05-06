3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
В преддверии больших выходных МВД предупреждает об опасности флэтов и вписок
В преддверии больших выходных правоохранители предупреждают об опасности так называемых флэтов и вписок. На сленге подростков это вечеринки, которые они устраивают в чьей-то квартире. Как показывает практика, такие встречи не обходятся без алкоголя, сигарет и даже наркотиков. Часто компании состоят из незнакомых между собой гостей, молодежь находит друг друга через социальные сети. Стоит ли говорить, что такой отдых приводит к трагическим последствиям. В прошлом году в Светлогорске на флэте парень выпрыгнул из окна квартиры на 9-м этаже. А несколько недель назад в Гомельском районе 16-летную девушку после вечеринки доставили в реанимацию с переломом костей черепа.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов