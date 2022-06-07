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МВД провели занятия для новичков на войсковом стрельбище под Минском
Стрельба, военная медицина и отработка действий в меняющейся обстановке. С новым пополнением внутренних войск МВД провели занятия на войсковом стрельбище под Минском. Тренировки прошли на трех основных локациях. Там бойцы отработали навыки стрельбы из автомата Калашникова, практиковались в оказании первой медицинской помощи раненым. И отточили тактику действий в случае, если придется внезапно отразить нападение условного врага. Все это происходило в условиях, максимально близких к реальности.
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