Задержан житель Полоцка, которого подозревают в растлении 8-летней девочки

МВД сообщило, что задержан 59-летний житель Полоцка, которого подозревают в растлении 8-летней девочки. По имеющейся у правоохранителей информации, последний около трех лет назад совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Изнасиловал девочку отец отчима. Было установлено, что данные события произошли, когда семья была в гостях у мужчины в Полоцке.