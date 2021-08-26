МВД задержало свыше десятка участников околофутбольного движения, которые собирались принять участие в массовой схватке

Участниками договорной драки оказались фанаты-неонацисты. МВД рассказало подробности задержания группы молодежи под Минском. Как сообщает милиция, ребята в возрасте от 15 до 21 года приехали в лес возле поселка Сосны для участия в массовой схватке. Об этом они договорились в закрытом чате. С собой молодые люди взяли перцовые баллончики, предметы с экстремистской символикой, а также аптечки, чтобы на месте оказать медицинскую помощь пострадавшим в драке. К слову, у всех задержанных одинаковые объяснения того, кто они и для чего приехали на сходку.