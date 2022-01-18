МВД заявило о пресечении деятельности трансграничной организованной преступной группы - задержаны выходцы из стран СНГ, которые занимались вещевым кардингом. Ущерб идет на сотни тысяч долларов. Фигуранты оплачивали дорогостоящие покупки в зарубежных интернет-магазинах с чужих банковских карт, реквизиты которых покупали в даркнете. Крупная международная полицейская операция проходила на территории Беларуси и Испании при поддержке правоохранителей США.

