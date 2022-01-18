3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Задержаны выходцы из стран СНГ, которые занимались вещевым кардингом
МВД заявило о пресечении деятельности трансграничной организованной преступной группы - задержаны выходцы из стран СНГ, которые занимались вещевым кардингом. Ущерб идет на сотни тысяч долларов. Фигуранты оплачивали дорогостоящие покупки в зарубежных интернет-магазинах с чужих банковских карт, реквизиты которых покупали в даркнете. Крупная международная полицейская операция проходила на территории Беларуси и Испании при поддержке правоохранителей США.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе