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На белорусско-латвийской границе задержана партия спортивных вещей из Испании

Таможня не дала добро. На белорусско-латвийской границе задержана партия спортивных вещей из Испании. Перевозчик попытался сэкономить на таможенных платежах. Указал неверное количество товара. Во время осмотра было обнаружено свыше 5 тыс. единиц спортивной одежды, обуви и различных аксессуаров, общей стоимостью более 163 тыс. рублей. Если бы этот груз удалось скрыть, экономия на таможенных платежах могла составить около 40 тысяч рублей. Начат административный процесс.

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