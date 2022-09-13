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На белорусско-литовской границе пограничники обнаружили в авто неожиданный груз - 8 патронов
Не знал, что находится в авто, теперь может ответить в суде. Пограничники обнаружили патроны в авто, которое привезли из Литвы.
Инцидент произошел в пункте пропуска "Котловка". При осмотре автомобиля, который буксировали на сцепке стражи границ, нашли 8 патронов к огнестрельному оружию.
Водитель заявил, что не знал о боеприпасах в салоне. Начата доследственная проверка. Предметы изъяты для экспертизы.
Фото: gpk.gov.by
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