На белорусско-литовской границе пограничники обнаружили в авто неожиданный груз - 8 патронов

Не знал, что находится в авто, теперь может ответить в суде. Пограничники обнаружили патроны в авто, которое привезли из Литвы.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Котловка". При осмотре автомобиля, который буксировали на сцепке стражи границ, нашли 8 патронов к огнестрельному оружию.

Водитель заявил, что не знал о боеприпасах в салоне. Начата доследственная проверка. Предметы изъяты для экспертизы.