На белорусско-польской границе задержали водителя фуры с наркотиком

Инцидент произошел в пункте пропуска "Брузги". По информации таможни, 27-летний житель Гомельской области въезжал в нашу страну. Во время досмотра в кармане шорт водителя проверяющие нашли полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом и семенами. Позже экспертиза выяснила, что это была марихуана общим весом более грамма. За незаконное перемещение через границу наркотических веществ возбуждено уголовное дело. За такую шалость мужчине грозит до 7 лет. Отмечается, что с начала года Гродненской региональной таможней из оборота изъято более 6 с половиной кг наркотических и психотропных веществ, среди которых героин, марихуана, мефедрон, амфетамин.