На дорогах Беларуси ГАИ усилит контроль за мотоциклистами

Тем временем ГАИ усилит контроль за мотоциклистами. Все ради безопасности. Основными причинами аварий с байкерами дорожная милиция называет выезд на встречку, управление пьяным, а также жажда скорости. Стоит запомнить несколько основных правил - не нужно играть на дороге в "шашки" и поддаваться на провокации других водителей "погоняться". Конечно же, обязательна спецэкипировка.