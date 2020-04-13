На этой неделе суд Добруша планирует вынести приговор по делу о серии краж икон

Напомним, на скамье подсудимых 29-летний уроженец Могилева. Из материалов дела известно, что подсудимый обворовывал храмы - забирал ценности и скрывался. Считается, что на счету жулика 6 похожих эпизодов в Брестской и Гомельской областях. Также известно, что мужчина работал на заказ, то есть шел на дело с конкретной целью и задачей. Позже похищенное он передавал коллекционерам. Об этом нам рассказал прокурор Добрушского района.



И погорел похититель в Добрушском районе. После очередной вылазки мужчина вызвал такси, но на место приехал наряд милиции. Обвиняемому может грозить до 7 лет лишения свободы.



