ЧПЗона X

На границе Рогачевского и Жлобинского районов автомобиль врезался в остановку - понадобилась помощь спасателей

Помощь спасателей понадобилась на дороге. На границе Рогачевского и Жлобинского районов легковой автомобиль врезался в остановку, кузов машины деформировался таким образом, что в салоне заблокированной оказалась пассажир. При помощи гидравлических ножниц спасатели освободили 43-летнюю пострадавшую. Она была госпитализирована в Рогачевскую районную больницу.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все