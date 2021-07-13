На границе Рогачевского и Жлобинского районов автомобиль врезался в остановку - понадобилась помощь спасателей

Помощь спасателей понадобилась на дороге. На границе Рогачевского и Жлобинского районов легковой автомобиль врезался в остановку, кузов машины деформировался таким образом, что в салоне заблокированной оказалась пассажир. При помощи гидравлических ножниц спасатели освободили 43-летнюю пострадавшую. Она была госпитализирована в Рогачевскую районную больницу.