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На контроле у ГАИ водители такси и каршеринговых авто

Такси и каршеринговые авто под особым контролем у инспекторов ГАИ. В связи с большим количеством аварий с участием таких водителей, ДПС сейчас делает акцент именно на эту категорию участников дорожного движения. Так как зачастую страдают из-за нарушений этими шоферами обычные пассажиры. Как показывает проверка ГАИ, некоторые водители такси даже не имеют водительского удостоверения.

Уважаемые пассажиры, при посадке в автомобиль такси обращайте внимание на состояние водителя. Если у вас есть подозрение, что водитель находится в состоянии опьянения, откажитесь от поездки и сообщите об этом по телефону "102".
Екатерина Сильченко, старший инспектор подразделения ДПС "Стрела" МВД Беларуси

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