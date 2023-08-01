На контроле у ГАИ водители такси и каршеринговых авто

Уважаемые пассажиры, при посадке в автомобиль такси обращайте внимание на состояние водителя. Если у вас есть подозрение, что водитель находится в состоянии опьянения, откажитесь от поездки и сообщите об этом по телефону "102".

Екатерина Сильченко, старший инспектор подразделения ДПС "Стрела" МВД Беларуси