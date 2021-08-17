В Минске на МКАД столкнулись фура и трактор - пострадали 3 человека

На МКАД столкнулись фура и трактор - пострадали 3 человека. ДТП произошло накануне днем. По информации ГАИ, водитель грузового автомобиля Renault двигался по внутреннему кольцу и врезался в трактор. От удара последний перевернулся. В результате аварии водители и пассажир получили травмы. Их всех доставили в больницу. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.