Нездоровая любовь к детям - на Могилевщине задержан педофил. Жертвой извращенца стала 6-летняя девочка. Пока взрослые были на работе, две девочки (сестры 8 и 6 лет) дома находились одни. Злоумышленник предложил детям сладости, младшая из них согласилась.