На молочно-товарной ферме в Кореличском районе погиб работник

Следователи продолжают выяснять причины ЧП на производстве. Инцидент случился на молочно-товарной ферме в Кореличском районе. По информации СК, 58-летний работник нарушил технику безопасности. Мужчина попытался достать свой мобильный телефон, упавший в полость приводного барабана на работающем оборудовании. В итоге его рука была затянута и зажата элементами оборудования. От полученных травм пострадавший погиб.