На организации серого бизнеса попался житель Бреста

Об этом сообщает Государственный таможенный комитет. Причем второй раз за три месяца. Как рассказали правоохранители, предварительно весь товар был переправлен из Польши с помощью так называемых третьи лиц, то есть сторонним людям раздавали эти предметы мелкими партиями, чтобы у таможенников не возникло подозрений в их коммерческом назначении. Позже подозреваемый загрузил весь скарб в машину и направился в Россию на продажу, сообщили в ГТК. В автомобиле находилось более 350 единиц различного товара: сыр, кофе, наушники, фотообъективы и запчасти к строительной технике. Общий вес изъятого составил почти 400 кг, а стоимость - свыше 23 тысяч рублей. Продукты питания и техника изъяты таможенниками до решения суда. При этом известно, что в ноябре прошлого года брестчанин уже попадался на аналогичном правонарушении. Тогда у него было изъято 230 кг сыра иностранного производства, партия мобильных телефонов и аксессуаров известного бренда.



