3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
На организации серого бизнеса попался житель Бреста
Об этом сообщает Государственный таможенный комитет. Причем второй раз за три месяца. Как рассказали правоохранители, предварительно весь товар был переправлен из Польши с помощью так называемых третьи лиц, то есть сторонним людям раздавали эти предметы мелкими партиями, чтобы у таможенников не возникло подозрений в их коммерческом назначении. Позже подозреваемый загрузил весь скарб в машину и направился в Россию на продажу, сообщили в ГТК. В автомобиле находилось более 350 единиц различного товара: сыр, кофе, наушники, фотообъективы и запчасти к строительной технике. Общий вес изъятого составил почти 400 кг, а стоимость - свыше 23 тысяч рублей. Продукты питания и техника изъяты таможенниками до решения суда. При этом известно, что в ноябре прошлого года брестчанин уже попадался на аналогичном правонарушении. Тогда у него было изъято 230 кг сыра иностранного производства, партия мобильных телефонов и аксессуаров известного бренда.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва