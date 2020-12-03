На помощь автоледи, чья машина оказалась в кювете, пришел участковый инспектор

О происшествии пострадавшая сама сообщила в милицию. Вечером она вместе с 5-летней внучкой ехала домой из деревни. В какой-то момент на пути появился кабан. Уходя от столкновения, женщина взяла правее и съехала в кювет. Ни она, ни ребенок не пострадали - маленький пассажир был в автокресле. Михаил Агеев, участковый инспектор, выехал на место.