На пожаре в Бресте спасена женщина

Накануне после полудня огонь вспыхнул в офисном здании на улице Куйбышева. Сигнал об этом на горячую линию МЧС поступил от автоматической сигнализации. Одно из помещений на втором этаже горело открытым пламенем. Эвакуация потребовалась одной даме - спасатели с помощью специальной кислородной маски вывели женщину на свежий воздух. Ее осмотрели медики, госпитализация не потребовалась. Пожар локализован и ликвидирован. Огнем уничтожены имущество, мебель и оргтехника, также закопчены стены и потолок со второго по четвертый этажи. Причина возгорания выясняется. Одна из версий – проблемы с электросетями.



