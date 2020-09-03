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На пожаре в Чаусах пострадал мужчина
На пожаре в Чаусах пострадал мужчина, он пытался потушить пожар в доме. Пламя вспыхнуло накануне вечером. Загорелась веранда в постройке по улице Кустарной. Когда на место приехали огнеборцы, строение уже было охвачено стихией. Жильцы дома еще до появления спасателей покинули здание. Однако хозяин изначально пытался сам потушить пожар, он получил ожоги, и мужчину доставили в больницу. Сотрудники МЧС возгорание ликвидировали. На веранде уничтожено имущество и кровля. Предположительно, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки.
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