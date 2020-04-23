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На пожаре в Ивье спасли пенсионера
Мужчину нашли бойцы МЧС в горящем доме на тлеющем диване. С помощью маски для дыхания его вывели на улицу и передали медикам. Сейчас погорелец в больнице. Как известно, пожар случился накануне вечером на улице 1 Мая. Когда подразделения спасателей прибыли к месту вызова, из окна жилого дома шел плотный дым. Но благодаря оперативной работе удалось избежать больших потерь. Отметим, что рассматриваемая версия ЧП - неосторожное обращение с огнем при курении.
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