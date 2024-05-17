На пожаре в Мстиславле погибла семья из 4 человек

Жуткая трагедия произошла на пожаре в Мстиславле: огонь унес жизни 4 человек. Стечение обстоятельств: когда в жилище среди ночи стал разыгрываться огонь, жильцы спали после прошедших поминок.

Шокирующие подробности озвучили в СК. По их данным, события развернулись в минувшее воскресенье. Как стало известно, после ухода гостей дома остались хозяева - это 50-летний мужчина, его супруга 46 лет, а также сестра хозяина, его 14-летняя племянница (обе приехали из Минска) и двоюродный брат. Он единственный, кто смог спастись.

Выбивающийся из окон дым заметили проезжавшие мимо молодые люди: они попытались разбудить всех, кто был внутри, но зайти в дом было уже невозможно. Очевидцы вызвали спасателей.