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На пожаре в Мстиславле погибла семья из 4 человек
Жуткая трагедия произошла на пожаре в Мстиславле: огонь унес жизни 4 человек. Стечение обстоятельств: когда в жилище среди ночи стал разыгрываться огонь, жильцы спали после прошедших поминок.
Шокирующие подробности озвучили в СК. По их данным, события развернулись в минувшее воскресенье. Как стало известно, после ухода гостей дома остались хозяева - это 50-летний мужчина, его супруга 46 лет, а также сестра хозяина, его 14-летняя племянница (обе приехали из Минска) и двоюродный брат. Он единственный, кто смог спастись.
Выбивающийся из окон дым заметили проезжавшие мимо молодые люди: они попытались разбудить всех, кто был внутри, но зайти в дом было уже невозможно. Очевидцы вызвали спасателей.
Следователи не исключают, что пожар могла спровоцировать непотушенная сигарета. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Точная причина возгорания станет известна после получения результатов назначенных экспертиз.
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