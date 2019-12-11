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На пожаре в Полоцке погибли два человека

На месте пожара в Полоцке, где погибли два человека, следствие все еще работает и выясняет обстоятельства трагедии. В Telegram-канале СК появилась информация, что сегодня утром поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Янки Купалы. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, они проживали в этом доме. Что стало причиной трагедии, пока не сообщается, как и предварительная версия.

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