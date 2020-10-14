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На пожаре в Речице спасли молодого парня

Возгорание случилось накануне днем по улице Набережная в квартире на втором этаже. Едкий дым не позволил 23-летнему парню покинуть жилище, он спрятался в другой комнате и дожидался приезда огнеборцев. Бойцы МЧС при помощи лестницы через окно спустили молодого человека на улицу. Мужчина не пострадал. Основная версия возгорания – нарушение правил эксплуатации электросети или электрооборудования.

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