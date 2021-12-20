На пожаре в Шумилино спасены 7 человек

Семь человек спасены на пожаре в Шумилино. Очевидцы сообщили о возгорании на улице Дубосарского - горела квартира на первом этаже. Хозяйка до приезда подразделений МЧС попыталась потушить пожар самостоятельно, но не справилась с огнем и покинула опасную зону. Спасатели разделились на два звена: одни приступили к эвакуации людей с верхних этажей, другие - к ликвидации возгорания. При помощи кислородных масок по лестничной клетке вывели мужчину и женщину, из другой квартиры - хозяйку и беременную женщину.



Одновременно из окна по трехколенной лестнице на руках спустили вниз 3-летнего ребенка, а также помогли мужчине и 13-летнему мальчику. В итоге три человека были госпитализированы. Причина происшествия выясняется. Одна из версий - проблемы с электропроводкой.