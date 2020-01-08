На пожаре в Слуцке спасены хозяйка и ее гости

Спасатели говорят, что возможная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем. 6 января на спецлинию 101 поступил сигнал о ЧП в жилом доме на ул. Некрасова. Пожарные обнаружили плотное задымление в одноэтажном кирпичном доме. Бойцы МЧС из дома вывели на свежий воздух женщину и двух ее приятелей. Помощь медиков им не понадобилась, а вот ремонт в доме придется сделать, да и купить новую мебель.



