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На присвоении топлива попались начальник и водитель минского предприятия - ущерб 2 500 рублей

Ущерб 2 500 рублей. На присвоении топлива попались работники столичного предприятия. Махинации выявили оперативники БЭП. Сообщается, что начальник и водитель столичного предприятия не по назначению пользовались электронной картой организации. Они приезжали на заправки, заливали часть дизеля в личный автомобиль, а оставшимся наполняли канистры. Они задержаны. Таким образом фигуранты присвоили свыше 1000 литров топлива. Следователи дали действиям задержанных правовую оценку и возбудили уголовные дела за хищение.

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