На проспекте Дзержинского столкнулись Mazda и Opel

Праздник решил себе устроить 37-летний водитель Mazda, но перекрасил весенний день в мрачные тона. На проспекте Дзержинского он столкнулся со впереди ехавшим автомобилем Opel. Проехал дальше и врезался в автобус "МАН", только потом остановился. По информации ГАИ, медицинское освидетельствование выявило у нарушителя алкогольное опьянение. Исследования показали более двух с половиной промилле. Более того, оказалось, что мужчина не имел права управления. В отношении него правоохранители составили несколько административных протоколов.



