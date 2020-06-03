На протяжении нескольких лет обманывала двух мужчин, как итог - статья за крупное мошенничество

Эту историю рассказали в МВД: 41-летняя жительница Жлобинского района под вымышленными предлогами заполучила крупную сумму денег. Пока официально - почти 7 000 рублей. Одной из жертв стал 39-летний житель Светлогорска. Представляясь молодой девушкой из райцентра, женщина наполнила анкету фотографиями девушки из интернета. В начале общения потерпевший добровольно переводил собеседнице деньги – на продукты, мобильную связь. Обман начался, когда в одном разговоре женщина попросила оказать финансовую помощь в лечении тяжелой болезни. Мол, она подозревает, что у нее онкология. Мужчина согласился оплатить сначала диагностику, а затем и лечение болезни. Многочисленные переводы варьировались от 10 до 900 рублей. В последующем фигурантка придумала новый повод для развода - попросила деньги якобы на оформление наследства. Недвижимость планировалось продать, а часть выручки использовать на погашение долгов. Выяснилось, что аналогичную схему она провернула и с 23-летним жителем Минского района. При этом ни с одним из потерпевших она ни разу не встретилась.