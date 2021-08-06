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На реке Лошица в Минске обнаружено маслянистое пятно

Специалисты выясняют причину загрязнения реки Лошица в Минске. Накануне днем инспекторы природоохраны сообщили спасателям о маслянистом пятне на воде в районе частного сектора микрорайона Курасовщина. Бойцы МЧС установили боновые заграждения, чтобы удалить пятно.

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