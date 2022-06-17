На станции "Городище" поезд насмерть сбил 28-летнего парня - он был в наушниках

Зашел в зону повышенной опасности в наушниках. Эту - пока лишь предварительную - версию ЧП в Минском районе, где поезд насмерть сбил 28-летнего молодого человека, рассматривают следователи. Трагедия произошла на железнодорожной станции "Городище" в среду. Во время осмотра места происшествия работники следственно-оперативной группы нашли чехол от беспроводных наушников, предположительно, принадлежащий ныне погибшему.



Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:

Очевидцы кричали парню, что приближается поезд, но он их не услышал. Не обратил он внимания на запрещающие звуковой и световой сигналы светофора. По данному факту Минским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.