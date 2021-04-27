На территории Поставского района выявлен производственный цех самогоноварения

Полторы тонны самогона и 4 тонны браги - запасы бутлегера из Молодечненского района. Правда, хранил горячительные напитки мужчина на территории Поставского района. Там к нему и наведались правоохранители. Внимание стражей порядка привлек заброшенный дом, в котором трудился молодой человек. Когда милиционеры осмотрели участок и прилегающую территорию, обнаружили настоящее аппарат по производству высокоградусного напитка. Готовили в промышленных масштабах. Как выяснилось, на Витебщину мужчина приезжал как раз для того, чтобы заниматься здесь самогоноварением.