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На территории Поставского района выявлен производственный цех самогоноварения
Полторы тонны самогона и 4 тонны браги - запасы бутлегера из Молодечненского района. Правда, хранил горячительные напитки мужчина на территории Поставского района. Там к нему и наведались правоохранители. Внимание стражей порядка привлек заброшенный дом, в котором трудился молодой человек. Когда милиционеры осмотрели участок и прилегающую территорию, обнаружили настоящее аппарат по производству высокоградусного напитка. Готовили в промышленных масштабах. Как выяснилось, на Витебщину мужчина приезжал как раз для того, чтобы заниматься здесь самогоноварением.
Постройка принадлежит его товарищу.
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