На территорию ЕАЭС пытались ввезти 20 тонн рыбы по недействительным документам

Сотрудники оперативной таможни выявили факт незаконного перемещения на территорию ЕАЭС 20 тонн рыбы. Документы, по которым перевозился товар, оказались недействительными. Согласно сопроводительным бумагам, в грузовом отсеке автомобиля перемещали 20 тонн замороженной рыбы стоимостью более 119 тыс. рублей. Товар следовал в Узбекистан. В результате таможенного контроля установлено, что представленные водителем ветеринарное свидетельство, сертификат о происхождении товара и товарно-транспортная накладная поддельные, что подтвердила и экспертиза.